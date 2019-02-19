MSÜ sınavı için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları devam ediyor. Peki, 2019 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 16 Ocak'ta başlayan başvurular 27 Şubat'ta sona erecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019 - MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www. osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr int ernet adresinden) yapacaklardır.