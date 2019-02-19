Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Diyanet işleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2019 DİB-MBSTS) başvuru işlemleri başladı. Sınava başvuru yapacak olan adaylar başvuru detaylarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte başvuru ile ilgili merak edilenler yanıt buldu. Peki, 2019 DİB MBSTS başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak?

DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 12 Mart 2019 tarihidir.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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SINAV NE ZAMAN?

Sınav, 13 Nisan 2019 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınava girecek adaylar, 150,00 TL olan sınav ücretini, 19 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında yatıracaklar.