8 bin bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen çarşı ve mahalle bekçiliği için geri sayım başladı. Son günlerin en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçiliğe başvurular ne zaman başlayacak? Merakla araştırılan "Bekçi alımı ne zaman' sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman? bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar..

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edileceği duyuruldu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, 8 bin bekçi alımı için ilanın Mart ayında çıkacağını söyledi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?