MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2019 Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. 16 Ocak'ta başlayan MSÜ başvurularının sona ermesine kısa süre kaldı. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? MSÜ para yatırma işlemleri hangi bankaya yatırılacak? 2019 MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

MSÜ başvuru işlemleri 16 Ocak - 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 201 9 - MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www. osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr int ernet adresinden) yapacaklardır.

MSÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınav ücreti: 63,00 TL

Başvuru hizmet ücreti: 10,00 TL

Adaylar, başvuru larını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden i nternet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

İşte o bankalar;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)