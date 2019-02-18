Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan ilana göre, 21 adet temizlig görevlisi, 1 adet sıhhi tesisatçı/ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 1 adet elektrikçi, 15 ader şoför, 1 adet mobilyacı, 1 adet bahçıvan-peyzaj bahçıvan ve 5 adet bilgisayar teknolojisi teknikeri olmak üzere toplam 4 işçi alınacak. Peki, HSK işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri 18 - 22 Şubat 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

ŞARTLAR NELER?

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamışolmaları gerekmektedir.

Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işeyerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)puanı aranan taleplerde,önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 60puan almış olmaları gerekmektedir.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Kuraya tabi asıl adaylistesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeesas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise, bukapsamda bulunanların tamamıesas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

Kura çekimi 05 Mart 2019 tarihinde saat 10.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)puanüstünlüğüne göre isimleri belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca, şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.