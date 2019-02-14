2019 yılı polis alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev almak isteyen binlerce aday, başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 23. Dönem POMEM sürecinin devam etmesi ile birlikte 24. Dönem başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 24. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2019 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2019 POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis alımları ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı ancak 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Dönem polis alımı sürecinin tamamlanmasından sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni polis alımları ile ilgili resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.