İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 personel alımı için ilan geçtiğimiz gün yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci devam ediyor. Başvuru sahipleri kuraya tabi tutulacak, kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar sözlü sınava katılacaklar. Peki, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 3 bin 243 personel alımı için gerçekleştirilen başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.