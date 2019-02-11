Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan ilanla 3 bin 243 personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde personel olarak çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2019 GSB başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere 3 bin 243 personel alımı yapılacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?