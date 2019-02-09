20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlandı. Sözleşmeli öğretmeen olarak görev almak isteyenler sonuçlarını öğrendikten sonra büyük sevinç yaşadı. Atama sonuçlarından sonraki işlemler merak ediliyor. Peki, yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Atanan öğretmenlerden istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Yeni ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlere göreve başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılacak. Atama kararnameleri bakanlık tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. Atama kararnameleri il ve illere ulaştıktan sonra göreve başlamak için süreç başlayacak.

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ATANAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER NELER?