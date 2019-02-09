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  • 09.02.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 15:49

? 2019 Şubat atama sonuçları sorgulama!

2019 Şubat atması tamamlandı. Atanan 20 bin öğretmenler sonuçları öğrenince büyük sevinç yaşadı. Ataması yapılan öğretmenler, göreve ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Peki, ? Atanan öğretmenlerden istenen belgeler neler? 2019 sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar?

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlandı. Sözleşmeli öğretmeen olarak görev almak isteyenler sonuçlarını öğrendikten sonra büyük sevinç yaşadı. Atama sonuçlarından sonraki işlemler merak ediliyor. Peki, yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Atanan öğretmenlerden istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Yeni ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlere göreve başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılacak. Atama kararnameleri bakanlık tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. Atama kararnameleri il ve illere ulaştıktan sonra göreve başlamak için süreç başlayacak.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATANAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER NELER?

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