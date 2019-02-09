Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 3 bin 423 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Söz konusa alıma ilişkin başvuru yapcakların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar kura ile belirlenecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçi alımına ilişkin başvurular 11 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

HANGİ ALANLARA PERSONEL ALINACAK?

Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin meslek kolları şöyle:

"Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci."

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

akanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizli görevlisi olarak işe alınacaklar. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhasebeci olarak işe alınacaklar sözlü sınava tabi tutulacaklar. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutularak işe alınacaklar.