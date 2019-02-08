Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Elektronik ortamda yapılan kura çekilişi ile 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Kura sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında öğretmen maaşları yer aldı. Peki, sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? Atananlardan istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B stastüsünde çalışacak sözleşmeli öğretmenler 2019 yılı ocak ayı itibariyle gelen zamlarla birlikte 3.822,67 TL maaş alacaklar. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise SGK kesintisinden dolayı ders başı 12.63 TL olarak ödenecek. Net maaş olarak 3.792,14 TL alacaklar.