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  • 08.02.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 15:33

ne kadar? 2019 neler?

20 bin öğretmen ataması yapıldı. 2019 Şubat ataması ile birlikte 20 bin öğretmen ataması için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile ataması yapılan öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Peki, sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alacaklar? neler?

Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Elektronik ortamda yapılan kura çekilişi ile 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Kura sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında öğretmen maaşları yer aldı. Peki, sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? Atananlardan istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B stastüsünde çalışacak sözleşmeli öğretmenler 2019 yılı ocak ayı itibariyle gelen zamlarla birlikte 3.822,67 TL maaş alacaklar. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise SGK kesintisinden dolayı ders başı 12.63 TL olarak ödenecek. Net maaş olarak 3.792,14 TL alacaklar.

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