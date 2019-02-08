Sözleşmeli öğretmenlik atamaları binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu ve açıklandı. Canlı yayında gerçekleşen MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları kimi öğretmen adaylarını sevindirirken kimisini de üzdü. Peki kontenjanlar nasıl ayrıldı. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Sonuçlar aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

Sınıf öğretmenliği için3 bin 47, Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/ fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

ATANAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

-Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

-Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

-Başvuru esnasında 'Pedagojik Formasyon Belgesi' yerine resmi yazı ibraz edenlerden

-'Pedagojik Formasyon Belgesi'.

-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu..