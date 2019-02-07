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  • 07.02.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 10:09

nın tarihi değişti! Atamalar ne zaman olacak?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önceden 7 Şubat'ta açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen atamalarının tarihi ertelendi. Peki, 20 bin yapılacak? Atamalar nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

20 bin olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada atamaların tarihinin değiştiği duyuruldu. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçlar için heyecan içinde. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman, nasıl olacak? İşte atama takvimi...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ziya Selçuk'un da katılımıyla 8 Şubat Cuma günü yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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