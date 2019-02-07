Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel pozisyonlarına istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 2019/3 KPSS ile tercih işlemleri alındı. tercih sonucuna göre, 243 ön lisans, 15 lisans mezunu olmak üzere toplamda 258 personel ataması yapıldı. Peki, Tapu ve Kadastro personel alımı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019/3 KPSS yerleştirme sonuçları...

KPSS 2018/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir .

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştiriliği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATAMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.