2019 polis alımları ne zaman yapılacak? Polis olabilmek için heyecan içinde olan vatandaşlar, gelecek müjdeli haberi bekliyor. Geçtiğimiz sene başlatılan 23. Dönem POMEM süreci devam ediyor. 24. Dönem için başvuru yapmak isteyenler ise başvuru tarihinin belli olup, olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, 2019 yılı polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 24. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

2019 POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev almak isteyenler başvuru tarihini araştırıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis alımları ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı ancak 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Dönem polis alımı sürecinin tamamlanmasından sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni polis alımları ile ilgili resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ADAYLAR ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

POMEM sınavına girmek isteyen adaylar, ön sağlık kontrolünde "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" onayını aldıktan sonra sonraki aşamaya geçebilecek. Bu aşamayı geçemeyen adaylar, sonraki sürece dahil olamayacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALMAK ZORUNLU OLACAK

Ön sağlığı geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak olan vatandaşlar, 100 üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı olarak kabul edilecek. Bu aşamada adayın fiziki yapısı değerlendirilecek ve kabiliyetleri gözlemlenecek.