Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 işçi alımı yapıyor! Başuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu aracılığıyla 1000 işçi alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu olmak şartı aranacak alımlar Noter tarafından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Şartlar neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 "Pano-ayak üretim işçisi" alınacak. Başvuru yapacak adaylar, başvurularını Zonguldak, Bartık ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile yapacaklar.

Başvurular 12 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve başvuru süresi 5 gün olacak.

ŞARTLAR NELER?

* İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

* En az İlkokul mezunu olmak

* İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak

* Askerlikle ilişiği olmamak,

* Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 700 işçi alımı için;02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 200 işçi alımı için; 02-03Mart 2019tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 100 işçi alımı için; 02-03Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda

saat 09.00'da başlamak üzere Noter tarafındankura çekimi yapılacaktır.