Diyanet 9 bin 500 personel alımı yapıyor. 2018 KPSS ile yapılacak olan alımlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek. Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 perosnel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak. Peki, Diyanet 9500 personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri https://dibbys.diyant.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden başvuru programı aracılığı ile yapılacak. Adaylar 4-B sözleşmeli personel alımı sınav başvuru formunu dolduracaklar.

Başvuru formunu dolduran adaylar başvuru tarihleri aralığında istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne saat 08.30 - 16.30 arası şahsen müracaat edecekler.