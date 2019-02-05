Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli atamasının işlemleri tamamlandı. Adaylar heyecanla bekledikleri sonuçlarını merak ediyor. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 EKPSS atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS'ye katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen ataması bugün tamamlandı. Adaylar sonuçlarına, MEB'in http://atama.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sistem açıldıktan sonra T.C. Kimlik numaranızı girerek atama sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5- 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak

özel şartlar aranıyor.