Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri bugün başlayacak. 20 bi sözleşmeli öğretmenlilk alımı için gerçekleştirilen tercihler nasıl yapılır? Tercih işlemleri ne zaman sona erecek? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.

ATAMALAR NASIL OLACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınar ak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama s onuçları, Bakanlığın http://personel .meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



* Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.



* Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.



* Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.



* Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.



* Adaylar tercih dışı seçenek olarak; 9.5.1. "Tercih lerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." 9.5.2. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.



* Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.



* Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince , b ilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik - bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri b ölümü , b ilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.