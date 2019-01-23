Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 22 Kasım 2018 tarihinde duyurusu yapılan dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, başvuru sonuçları ile seçim aşaması faaliyetleri takvimi duyuruldu. Peki, MSB astsubay başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sonuçlarını öğrenen adaylardan hak kazananların sınav tarihleri sonuç görüntüleme ekranından öğrenilebilecek.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 2018 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri

06 Şubat 2019 - 28 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak.

Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 06 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Şubat 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

Deniz Piyade, Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], Harita Teknisyeni ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

SINIFLAR

İKMAL, MALİYE ve PERSONEL

BARAJ PUANI KPSS P93

68,99624

BARAJ PUANI KPSS P3

80,72653

Seçim Aşamaları;

Birinci Gün : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)

Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni Sınıfı için)

İkinci Gün: Yüzme Sınavları (Deniz Piyade ve Hava Piyade (AKİP) tercihi olan adaylar için)

Üçüncü Gün : Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.

Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.