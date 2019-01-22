Son günlerin en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) için yapılan sınavları 2019 yılında hangi tarihte gerçekleştirileceği netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Görevlisi Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu sene 6 kez Özel Güvenlik Görevlisi sınavları yapılacak. Peki, 2019 ÖGG sınavları ne zaman? 80. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

80. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

İşte diğer sınavların tarihleri;

Özel Güvenlik 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı: 21 Nisan 2019 Pazar

Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı: 23 Haziran 2019 Pazar

Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitimi Sınavı: 25 Haziran 2019 Pazar

Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı: 20 Ekim 2019 Pazar

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı: 08 Aralık 2019 Pazar

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

* Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklar.

* Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımn www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır .

* Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

* Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgi li talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www. ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

* Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacak. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.