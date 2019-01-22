Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirlen (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı. 29 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın soruları ve aday cevapları da ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime aıldı. İşte Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ile soru ve aday cevapları...

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SORU VE ADAY CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "29 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ocak 2019 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır." denildi.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süre si başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etm esi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz edilecektir.