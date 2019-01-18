Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvurusu alınan mazerete bağlı atama sonuçları merakla bekleniyor. Kadrolu öğretmenlerin 2019 yarıyıl dönemi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 özre bağlı atama sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2-7 Ocak tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler 10-16 Ocak'ta tercihlerini yapmıştı. MEB tarafından yapılan açıklamada, atama sonuçları bugün (18 Ocak) açıklanacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak.

Açıklamlarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.