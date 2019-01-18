Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel pozisyonlarına istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. KPSS 2019/3 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak tercihler sonucunda, 303 ön lisans, 22 lisans mezunu olmak üzere toplamda 325 personel alınacak. Peki, Tapu ve Kadastro personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019/3 KPSS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri...

KPSS 2019/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercihler 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler.

Adayların tercih yapabilmeleri için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018 KPSS Lisans, ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan 2018-KPSS Önlisans sınavına girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabilecekler.