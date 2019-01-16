Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandı. 6 bin 409 personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlğı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gerçeleştirdiği başvuruların ardından gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları açıklandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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6409 İŞÇİ KADROLARI

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında; Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi statüsünde 6 bin 409 kişi istihdam edilecek.