Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.01.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:14

kura sonuçları açıklandı! 2019 kura sonuçları sorgulama! "6409 personel alımı"

ile tarafından başvurusu gerçekleştirilen 6 bin 409 personel alımına ilişkin kura çekimi dün tamamlandı. Başvuru yapan adayların merakla beklediği kura sonuçları, bakanlığın resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Peki, İŞKUR 2019 sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandı. 6 bin 409 personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlğı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gerçeleştirdiği başvuruların ardından gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları açıklandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

6409 İŞÇİ KADROLARI

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında; Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi statüsünde 6 bin 409 kişi istihdam edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR kura sonuçları açıklandı! 2019 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! "6409 personel alımı"
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar