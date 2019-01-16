İŞKUR büro perosneli sonuçları 2018 Kasım ayında açıklanmıştı. Sonuçlara göre asıl yerleşen adaylardan, çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste açıklandı. 1. yedek yerleştirme ile yerleşen adayların 25 Ocak'a kadar belgelerini elden teslim etmeleri gerekiyor. İşte yedek yerleştirme listesi ve istenen evraklar...

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ 1. YEDEK YERLEŞTİRME LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların istenilen belgeleri 25 Ocak 2019 Cuma mesai bitimine kadar İsimleri hizasinda belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Yedek aday çağırılacak durumlar oluşması halinde yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi, her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) İŞKUR'un resmi internet adresinde ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler şu şekilde;

a. Dilekçe

b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

c. KPSS sonuç belgesi.

d. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

f. Adli sicil kaydı (2 Adet)

g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)

h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

i. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).