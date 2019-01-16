Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir? İpucunu çoktan bulduysan, bunu mutlaka köpüklü bir kahveyle kutlayalım!" denildi. İşte 16 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 OCAK 2019)

Soru: Taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan nedir?

Cevap: DİBEK

Dibek, kahve çekirdeklerini dövmek için kullanılan 40 cm yüksekliğinde 25 cm çapında içi oyuk ağaç kütük. Genellikle ceviz gibi sert ağaçtan yapılır. Üzerinde çok güzel oymalar ve süslemeler bulunur. Taştan, tunçtan ve demirden olanları da mevcuttur.

Dibek tokmağı ise dibekteki kavrulmuş kahveyi dövmeye yarar. Genelde demirden yapılır, 25-30 cm uzunluğundadır. Dövme yapılan kısmı 5 cm kalınlığında olup ele tutulan kısmı ise 3-4 cm inceliktedir.