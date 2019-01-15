Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvurular alınmştı. Başvuru yapan adaylar 10-31 Aralık'ta sözlü sınavlara katıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. MEB'in yayınladığı takvime göre, mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların öğle vakitlerinde erişime açılması bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

TERCİHLER VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilen bir diğer konulardan biri de tercih işlemleri. MEB'in yayınkadığı yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.