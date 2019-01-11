Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.01.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 12:12

açıklandı! 2018 sonuçları sorgulama

tarafından 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 2018-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. Peki, sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM sonuç ekranı...

Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen 2018-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamda şöyle denildi:

"13-14 Ekim 2018 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ocak 2019 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriSayıştay denetçi yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı! 2018 ÖSYM sonuçları sorgulama
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar