Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) 2. dönem sınavına katılan adayların sonuçları bugün açıklandı. İSG sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

İSG SINAV SONUÇLARI (2018 2. DÖNEM)

İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2018 İSG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN