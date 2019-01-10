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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 10:28

açıklandı! 2018 İSG 2. dönem sınav sonuçları sorgulama

2018 2. dönem için bekleyiş sona erdi. 15 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın sonuçları 'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İSG sınav sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) 2. dönem sınavına katılan adayların sonuçları bugün açıklandı. nereden, nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

İSG SINAV SONUÇLARI (2018 2. DÖNEM)

İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2018 İSG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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