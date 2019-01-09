Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 6409 işçi alımı için adaylar heyecan içinde. Başvuru işlemlerini yapan adaylar kura çekiminin yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Başvurusu tamamlanan 6409 işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat hizmet birimlerine 6 bin 409 işçi alımı için başvurular 31 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihleri arasında alındı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, il sağlık müdürlüklerinin iternet adresinde yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?