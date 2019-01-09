BİLSEM öğretmen başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başburu işlemleri MEB üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Tercihler ve atamalar nasıl yapılacak?

2019 BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BİLSEM öğretmen başvuru işlemleri 9 - 16 Ocak 2019 tarihleri arasında https:/mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?