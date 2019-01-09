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  • 09.01.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 11:53

öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2019 BİLSEM öğretmen atama takvimi

'lere atanmak isteyen öğretmenlerin başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda başvuru, seçim ve atamalara ilişkin iş ve işlemler bildirildi. Peki, BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Öğretmen atamaları nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

BİLSEM öğretmen alımı başvuruları başladı

BİLSEM öğretmen başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başburu işlemleri MEB üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Tercihler ve atamalar nasıl yapılacak?

2019 BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BİLSEM öğretmen başvuru işlemleri 9 - 16 Ocak 2019 tarihleri arasında https:/mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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