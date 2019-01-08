2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme), 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılacaktır. İlanda sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır.
Sınava başvurular, 8-15 Ocak 2019 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 23 Ocak 2019 tarihidir.
Sınav ücreti 246 TL olarak belirlenirken, geç başvuru sınav ücreti ise 369 TL olarak saptandı.
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