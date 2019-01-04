Yeni öğretmen maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memurların alacakları zam oranları beli oldu. Böylelikle öğretmenlerin 2019 yılında zamlı alacakları maaşlar da açıklandı. Ek ders ücreti alan öğretmenlerin de yeni ek ders ücreti tutarı merak ediliyor. Peki, öğretmenlerin ek ders ücreti 2019 yılında ne kadar oldu? Öğretmen maaş zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

EK DERS ÜCRETİ 2019'DA NE KADAR OLDU?

Ücetli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri aynıdır. Yeni ek ders ücretleri şu şekilde;

Sözleşmeli öğretmen: 13.25 TL

Kadrolu öğretmen: 15.41 TL

2019 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen 1/4 maaşı 4.923 TL

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı 2018 yılı enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca memurun da 2019 Ocak zammı belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yılın ilk yarısı için yüzde 10,70 oranında zam yapılacak. Temmuz ayında ise toplu sözleşme uyarınca yüzde 5 oranında zam yapılacak. Enflasyon eğer yılın ilk yarısında yüzde 5'i geçerse, enflasyon farkı da zamlara yansıtılacak.

2019 yılında emekli olan memurların da yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi yüzde 10,70 oranında yükseldi.

2019 yılında kamu çalışanları arasında en çok sevinenler kamudan emekli olan doktorlar olacak. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocak ayında ek zam yapılacak. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 lira, pratisyen hekimlere ise bin 697 lira ek artış yapılacak. Böylelikle, yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 lira ve 5 bin 264 lira olacak. İlave zam tutarı, iki meslek grubundan da bu yıl emekli olacak kişilerin ikramiyelerine yansımayacak.

Ek zam ile birlikte doçent aylığı Emekli Sandığı'na tabi olan uzman tabiplerin 547 lira, pratisyen hekimlerin de 24 lira altında kalacak. Doçentler geçen yıl bu meslek gruplarından bin 512 lira daha fazla emekli aylığı alıyordu.

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri için yapılması planlanan 3600 ek gösterge henüz hayata geçmediği için bu meslek gruplarından emekli olanların maaşları ocak ayında sadece yüzde 10,7 oranında yükselecek. 3600 ek gösterge çıkarsa 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli maaşı 2 bin 925 liradan, 3 bin 567 liraya yükselecek. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 lira yerine 114 bin 360 liraya çıkacak. Benzer bir durum polis, hemşire ve din görevlilerinde de bulunuyor.