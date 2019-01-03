PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Posta ve Telgraf Teşilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PTTPAL ve zırhlı araçlar için toplam bin 100 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Güvenlik görevlisi ve operasyon görevlisi olmak üzere iki aşamadan gerçekleşecek alımlar için en az ortaokul mezunu olmak şartı arayan PTT'nin personel alımı takvimi belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlayacak?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

PTT'nin yaptığı açıklamada başvuruların 15 Aralık'ta sona ereceği bildirilmişti. Ancak söz konusu personel alımına ilişkin başvuru süreci başlamadı. PTT'den başvuru işlemleri ile ilgili bir açıklama geldi. 1100 personel alımı başvurularının ertelendiğini duyuran PTT, başvuru işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu an alım ile ilgili yeni bir açıklama bulunmuyor.

İşte PTT'den yapılan o açıklama;