Öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2019 Ocak zammı öğretmen maaşı

Öğretmen maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memurların alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2019 Ocak zammı ile öğretmenler ne kadar maaş alacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen (9/1) maaşı 3.513 TL

Öğretmen 1/4 maaşı 4.923 TL