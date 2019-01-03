Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 03.01.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 11:18

ne kadar oldu? İşte 2019 Ocak zammı öğretmen maaşı

ne kadar oldu? Son 6 ayın enflasyon verilerine göre memurların alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından öğretmenlerin 2019 Ocak zammı ile yeni maaşları da en çok merak edilenler arasında. Peki, ne kadar oldu? İşte 2019 Ocak zammı ile öğretmenlerin alacakları maaş...

Öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2019 Ocak zammı öğretmen maaşı

belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memurların alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak. Peki, ne kadar oldu? 2019 Ocak zammı ile öğretmenler ne kadar maaş alacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen (9/1) maaşı 3.513 TL

Öğretmen 1/4 maaşı 4.923 TL

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriÖğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2019 Ocak zammı öğretmen maaşı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar