İŞKUR'da Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. İş arayan vatandaşlara bir müjde de Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde personel alımı olacağını duyurmuştu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla birlikte başvurular başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Peki ama İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanı son başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı ile ilgili detaylar...