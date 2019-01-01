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  • 01.01.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 12:42

işçi alımına nasıl başvurulur? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

'da yayınladığı ilanla 6 bin 409 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde bulunan taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel için başvurular başladı. Peki ama na nasıl başvurulur? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alım ilanı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alım son başvuru tarihi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı'nın işçi alım ilanı ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR'da Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. İş arayan vatandaşlara bir müjde de Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde personel alımı olacağını duyurmuştu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla birlikte başvurular başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Peki ama İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanı son başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

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