İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Peki ama İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanı son başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı ile ilgili detaylar...