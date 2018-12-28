Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) işyerlerine belirsiz süreli iiş sözleşmesiyle 86 tren teşkil içşici, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarıcısı ve 40 liman vinç operatörü (RTG CE SSG( olmak üzere toplam 356 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ne zaman başlayacak? TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

Yapılan açıklamada, işgücü taleplerin 9 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

TCDD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

*Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.

*Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

* Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

*Adayların, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

* İŞKUR'da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR'da ilan edildiği son başvuru tarihi itibarıyla ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

*İşgücü talebi ülke düzeyinde yayınlanacak.

* İşgücü taleplerinde KPSS şartı bulunmamaktadır.