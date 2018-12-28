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  • 28.12.2018 12:16
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 12:31

, KPSS şartsız personel alıyor! TCDD işçi alımı ne zaman? İşte o ilan

tarafından yayınlanan ilanda aracılığıyla 356 işçi alımı yapılacağı bildirildi. Konu ile ilgili yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detayları da belli oldu. Peki, İŞKUR TCDD işçi alımı ne zaman? için aranan şartlar neler? İşte merak edilenler...

TCDD, İŞKUR aracılığyla işçi alımı yapacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü () işyerlerine belirsiz süreli iiş sözleşmesiyle 86 tren teşkil içşici, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarıcısı ve 40 liman vinç operatörü (RTG CE SSG( olmak üzere toplam 356 işçi alımı yapacak. üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ne zaman başlayacak? başvuru şartları neler?

Yapılan açıklamada, işgücü taleplerin 9 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

TCDD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

*Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.

*Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

* Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

*Adayların, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

* İŞKUR'da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR'da ilan edildiği son başvuru tarihi itibarıyla ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

*İşgücü talebi ülke düzeyinde yayınlanacak.

* İşgücü taleplerinde KPSS şartı bulunmamaktadır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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