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  • 28.12.2018 17:41
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 17:45

giriş: açıklandı! 2018 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama

tarafından 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB'in bugün yaptığı açıklamaya göre, sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Adaylar sonuçlarına üzerinden ulaşabilecek. İşte 2018 sorgulama ekranı...

AKS sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından aday öğretmenler için 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmener için düzenlenen üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 2018 ile ...

AKS SINAV SONUÇLARI MEBBİS'DE

MEB tarafından yapılan açıklamada, nın açıklandığı bildirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilecek.

AKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AKS, 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. 60 puan ve üzeri puan alan aday öğretmenler başarılı sayılıyor. AKS sınavından başarı elde eden öğretmenler ayrıca adaylık sürelerini tamamlamış oluyor.

Öğretmenlerin Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından il valiliklerine bildiriliyor.

1yıllık görev sürelerinin ardından Adaylık Kaldırma Sınavına katılan öğretmenler, AKS sınavı sonuçları ile tam olarak kadroya geçmiş olarak kabul ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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