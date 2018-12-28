Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aday öğretmenler için 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmener için düzenlenen AKS sınav sonuçları MEBBİS üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 2018 MEBBİS giriş ile AKS sınav sonuçları sorgulama...

AKS SINAV SONUÇLARI MEBBİS'DE

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2018 AKS sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilecek.

AKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AKS, 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. 60 puan ve üzeri puan alan aday öğretmenler başarılı sayılıyor. AKS sınavından başarı elde eden öğretmenler ayrıca adaylık sürelerini tamamlamış oluyor.

Öğretmenlerin AKS sonuçları Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından il valiliklerine bildiriliyor.

1yıllık görev sürelerinin ardından Adaylık Kaldırma Sınavına katılan öğretmenler, AKS sınavı sonuçları ile tam olarak kadroya geçmiş olarak kabul ediliyor.