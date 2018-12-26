Posta ve Telgraf Teşilatı (PTT) Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı yapacak. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, PTT personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru işlemleri ne zaman bitecek? Kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular kariyer.net üzerinden alınıyor. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.