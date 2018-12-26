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  • 26.12.2018 10:09
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 10:28

personel alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları

personel alımı için başvurular devam ediyor. KPSS şartsız personel alacağını duyuran PTT'nin yayınladığı ilanda başvuru şartları da belli oldu. Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru detaylarını derledik. Peki, başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

PTT personel alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Posta ve Telgraf Teşilatı (PTT) Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı yapacak. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, PTT personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru işlemleri ne zaman bitecek? Kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular kariyer.net üzerinden alınıyor. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

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