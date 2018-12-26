KPSS DHBT sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (KPSS DHBT) sınavına katılan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSM tarafından açıklanan KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS DHBT SONUÇLARI (2018)

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Sınava katılan adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 2018 KPSS DHBT sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuran 86 bin 764 adaydan 82 bin 61'i sınava katıldı. Ön Lisans düzeyinden 45 bin 803 başvuru yapan adaydan 43 bin 386'sı, lisans düzeyinden ise sınava başvuru yapan 28 bin 850 adaydan 27 bin 715'i sınava katıldı.

Bunlardan ortaöğretim düzeyinde 36, ön lisans düzeyinde 21 ve lisans düzeyinde 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

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DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Gene l Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT'ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans dü zeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce d ikkatle incelemeleri gerekmektedir.