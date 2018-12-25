Engelli memur alımı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruda, 2016 ve 2018 yıllarında EKPSS'ye katılan adaylardan puan üstünlüğüne göre, 500 boş kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağı bildirildi. Peki, engelli memur alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular 23 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak.

Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecektir.

Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5- 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak

özel şartlar aranacaktır.