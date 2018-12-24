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  • 24.12.2018 12:26
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 12:33

personel alımı ne zaman? 2019 PTT KPSS'siz memur alımı başvuru nasıl yapılır?

personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartsız alım yapılacağını duyuran PTT'nin bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, ne zaman olacak? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

PTT KPSS şartsız personel alımı yapıyor

PTT KPSS şartsız personel alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı, en az 3 bin 500 TL maaş verileceği bildirildi. PTT tarafından alım yapılacağı duyurulan ilanları sizler için derledik. İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen her şey...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar bu ilandaki başvurularını kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

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