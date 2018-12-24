PTT KPSS şartsız personel alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı, en az 3 bin 500 TL maaş verileceği bildirildi. PTT tarafından alım yapılacağı duyurulan ilanları sizler için derledik. İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen her şey...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar bu ilandaki başvurularını kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

ŞARTLAR NELER?