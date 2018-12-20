MSB tarafından yayınlanan ilanda sözleşmeli er ile uzman erbaş alımı yapılacağı bildirilmişti. 22 Şubat'ta başlayan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda sözleşmeli er ya da uzman erbaş olarak görev almak isteyen bireylerin en yakın zamanda başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, MSB KKK sözleşmeli er, uzman çavuş, uzman onbaşı başvuru şartları neler? MSB uzman erbaş başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2018 uzmane rbaş alımı ile ilgili ayrıntılar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, 22 Şubat'ta başlayan sözleşmeli er, uzman çavuş ve uzman onbaşı alımına ilişkin başvuru işlemleri 31 Aralık'ta sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 199 3 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamam ış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 199 8 tarihleri arasında doğanlar),

* Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak ,

* Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş , sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bıra kılmamış olmak,

* Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılm asına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yer e yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçı lık, ihaleye fesat karıştırma, D evlet sırlarını açığa vu rma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

* Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

* Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütleri n propagandasını yapmamış olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıkların'dan Nitelik Belgesi (TABLO - 1) almış olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken " Askerliğe Elverişli Değildir " olarak terhis edilmemiş olmak,

* Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO - 2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğin de Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

* Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. UYARI : B aşvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÇAVUŞ VE UZMAN ONBAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilk öğretim / ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğre nimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

* Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla ter hisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (2 2 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için , uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik K omutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belges inde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO - 3)

* Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla ( 01 Ocak 201 8 tarihi itibarıyla ) yirmiyedi (27 ) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak ( 01 Ocak 199 1 tarihi ve sonrasında doğanlar),

* Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

* Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağl amak,

* Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

* Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenl iğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ,

* Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemi ş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütleri n propagandasını yapmamış olmak.

* Ayrıca; (a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırak ılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasn iî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satım lara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde ya zılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay vey a daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

* Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken " Askerliğe Elverişli Değildir " olarak terhis edilmemiş olmak,

* Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO - 2 ) belirtilen değerler içe risinde bulunmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için b irlik k omutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO - 3) 80 ve üzeri not almış olmak ,

* Arşiv araştırması ve g üvenlik soruşturması uygun ol mak , (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri nin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfu s K ayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak ,

* Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartıla nların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

* Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014 - 29174/6 md.) doğ rultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yen ilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 0 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. ( Sözleşmeli Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleş me süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar)

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşme leri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet krite rlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.