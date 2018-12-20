Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına 34 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sözlü sınavla kadro karşılıksız 15 Proje Mühendisi ve 19 Proje Asistanı olmak üzere 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Proje Mühendisi pozisyonu için Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden 4, Endüstri Mühendisliğinden 4, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliğinden 2, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğinden 2, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden 1, Fizik Mühendisliğinden 1 ve Kimya Mühendisliği bölümünden 1 olmak üzere toplam 15 personel istihdam edilecek.