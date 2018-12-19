Polis olabilmek için bekleyen binlerce aday, Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı süreci halen devam ederken, gözler 24. dönem tarihine çevrildi. Peki, 2019 yılı polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 24. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2019 POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev almak isteyen gençler başvuru tarihini merak ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis alımları ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı ancak 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Dönem polis alımı sürecinin tamamlanmasından sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni polis alımları ile ilgili resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde aktarmaya devam edeceğiz.

ADAYLAR ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

POMEM sınavına girmek isteyen adaylar, ön sağlık kontrolünde "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" onayını aldıktan sonra sonraki aşamaya geçebilecek. Bu aşamayı geçemeyen adaylar, sonraki sürece dahil olamayacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALMAK ZORUNLU OLACAK

Ön sağlığı geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak olan vatandaşlar, 100 üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı olarak kabul edilecek. Bu aşamada adayın fiziki yapısı değerlendirilecek ve kabiliyetleri gözlemlenecek.