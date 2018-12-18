İSKİ personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İSKİ tarafından mühendis, şehir plancısı, kütüphaneci, mimar, istatistikçi, kimyager, peyzaj mimarı, grafiker, restoratör, biyolog, hemşire, tercüman, bilgisayar işletmeni, tekniker ve teknisyen kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlardan hak kazananların isim listesi yayınlandı. Peki, İSKİ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İski personel alımı sonuçları, İSKİ'nin https://basvuru.iski.gov.tr/basvuru internet adresi üzerinden erişime açıldı.

İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaktır.

İşte o belgeler;

* Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,

* Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

* KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

* 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

* Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

* Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,

* Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

* Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

* Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi

Adayların İSKİ tarafından tasdik edilmek üzere istenilen evrakların birer fotokopisini beraberinde getirmesi gerekiyor.