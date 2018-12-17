PTT'den müjde! KPSS şartsız personel alımı yapılacak! En az 3 bin 500 TL maaş...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) yayımladığı ilana göre KPSS şartsız personel alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin detayları sizler için derledik. İşte PTT personel alımına ilişkin bilgiler...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT'nin kariyer.net üzerinden yayınladığı duyuruya göre personel alımı yapılacağı ifade edildi. İlanda sistem mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

Yayımlanan ilanda her bir kadro için ayrı ayrı şartlar aranıyor. Bu başvuruları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.

PHP DEVOLOPER BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL NİTELİKLER

PtteM A.Ş'nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer pozisyonunda çalışacak adaylar için başvuru şartları şşu şekilde:

* PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

* Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

* OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

* Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

* Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

* Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

* Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

* Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

* Ankara'da ikamet eden

Tercihen;

* PHP framework'ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

* SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

* Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

* NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

* PHP7 deneyimi olan