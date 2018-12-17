Orman Genel Müdürlüğü (OGM) KPSS ile memur alımı gerçekleştirişecek. OGM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 20 muhafaza memuru ve 46 mühendis olmak üzere toplam 66 memur alımı yapılacak. Duyurunun yayınlanmasının ardından başvuru detayları merak edilmeye başlandı. Peki, OGM memur alımı için başvurular ne zaman yapılacak? İşte 2018 OGM memur alımı başvuru şartları ve detayları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak başvurular 8 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemleri OGM'nin https://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular iller bazında adayın tercihine göre yapılacak. Adaylar en fazla 5 tercih yapabilecek.

KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 18 Şubat 2019 tarihine kadar açıklanacak.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 04 Mart 2019 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

a) Başvuru formu, http://isea lim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)

b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Orman Genel Müdürlüğü alımını yapacağı orman Muhafaza memuru adayları için, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşımak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılamış olan ve Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almak, Yükseköğretim kurumlarının Ön Lisans bölümlerinin Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak ve Mühendis pozisyonu için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gibi nitelikler aranacak.